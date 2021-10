Tinelli ya tiene el técnico para San Lorenzo

Marcelo Tinelli volvió a ponerse en el centro de la escena dirigencial y en su rol de presidente en uso de licencia, del Club San Lorenzo de Almagro, dejó sentada su postura en cuanto a la designación del próximo director técnico de la institución.

Hoy por la mañana el conductor televisivo junto a Matías Lammens y Horacio Arreceygor comenzaron a delinear posibles reemplazos para suceder al uruguayo Paolo Montero. De esta manera Tinelli, volvió a meterse en la actualidad del club.

En la charla con el vice primero y con el titular en funciones habrían apuntado todos los cañones a Hernán Crespo y Gabriel Heinze. Sin embargo, el primero de ellos ya les comunicó que en estos momentos se encuentra fuera del país y que en el corto plazo no tiene pensado dirigir. Y el segundo siempre fue una debilidad del presidente de la Liga profesional de Fútbol.



La presencia de Tinelli no es un dato menor, luego de los insultos que recibió de los hinchas de San Lorenzo durante la derrota de ayer frente a Lanús por 3-1 en el Nuevo Gasómetro, que determinó la partida del técnico. De todas formas, todavía no dio indicios sobre si volverá antes de tiempo a su cargo de máximo mandatario.

Paolo Montero llegó al Ciclón a mediados de junio y lo dirigió en 17 partidos: cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotes (15 goles a favor y 23 en contra). El equipo tiene 17 puntos y está en la 20ª ubicación de la tabla de posiciones, por ahora fuera de la clasificación a las copas internacionales.