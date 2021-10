La carta de Icardi que convenció a Wanda

Wanda Nara compartió un posteo en Instagram, este lunes, a través del cual confirmó su reconciliación con Mauro Icardi, después del el escándalo con La China Suárez.

En la misma, la empresaria reconoció que estaba decidida a divorciarse, que se pusieron de acuerdo y firmaron. Sin embargo, una carta del futbolista del PSG, inclinó la balanza para la reconciliación definitiva.

"Las fotos que fui subiendo en los últimos meses, muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo", precisó Wanda en Instagram.

Y añadió: "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: Te di todo y tenés todo. Ojala puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi. Y, ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo Mauro Icardi".

Este martes, Yanina Latorre leyó en LAM la carta que Icardi le escribió a Wanda, el domingo, y que fue decisiva para que la rubia acepte sus disculpas y le diera una nueva oportunidad.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, solo tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, los que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos.

Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que por el resto de mi vida no tenés nada para reprochar. No te das cuenta que lo único que querés es divorciarte, también te dije que lo pidas, aunque en mi interior y mi alma sea lo peor que me puede pasar. Espero que disfrutes todo porque sé que no soy una persona de mierda.

Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos. Lo sabés vos y lo saben todos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro, que desde el minuto cero dio la vida por los nenes, para hacerlos felices. Soy todo eso y no hace falta que lo diga nadie. Basta con que yo lo sepa.

No me interesa lo material, eso te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto de H&M y ropa de Amazon, para que tengas una idea, y lo sabés muy bien. A raíz de todo esto que te cuento no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme, como hacés siempre. Todo esto y mucho más. No soy una mierda y no me lo merezco. Espero que, con todo lo material, seas feliz. Eso ya lo tenés en tu poder.

Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos… Espero que el próximo futbolista sea el 1% de lo que fui yo con vos. Arruinaste todo por un chat de mierda que no significaba nada para mí. Estás ciega y ya ni podés ver más allá del teléfono. Solo miras pelotudeces y mandás data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado de vos, pero soy real y sé que la gente cambia. Gracias por todo lo que fuimos. Gracias por las dos hijas que me diste. Gracias por darme el apoyo que necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te lo merecés y si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo".



Mauro.