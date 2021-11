Pampita le dedicó un emotivo saludo a Vicuña

La bandera de la paz ya se venía viendo hace un buen tiempo entre la modelo y el actor. A pesar del escándalo público, la infidelidad más comentada por todos los medios, el famoso “Paltagate” , la angustia y la traición que caló hondo en Pampita, ahora supo reconfigurar su relación con Benjamín Vicuña.

En 2016 este desafortunado momento desencadenó en el divorcio de Pampita y Vicuña, la modelo se sumió en una reconstrucción de su interior, en sanar las heridas de un engaño gigantesco, que incluyó infidelidad y mentiras.

A pesar de la mejoría en su trato y relación, gran parte motivada por la crianza en conjunto de los tres hijos, Carolina no había llevado a cabo una demostración del calibre de lo que realizó este lunes. Resulta que el chileno cumple 43 años y por tal motivo dejó de lado las diferencias y lo saludó en Instagram.

Sí, aunque usted no lo crea y piense que, realmente el actor no se merece semejante gesto, ella lo hizo. Pampita armó un posteo en su plataforma para dedicarle unas lindas líneas a su ex: “Feliz cumpleaños Benjamín”. Esa storie se acompaña por una foto del actor con sus tres herederos.

También su hijo Beltraán expresó: “Te deseo que la pases muy bien, gracias por las cosas que me enseñaste. La pasamos muy bien en tu casa. Gracias por cuidarme, por ayudarme y por mimarme”.

Sin dudas, la ruptura de Vicuña y la China dejó mas escombros que estructuras en pie y se confirma que a la hora de los verdaderos conflictos, Pampita marco terreno apoyando, de alguna manera, al padre de sus hijos.