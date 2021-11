Se filtraron frases de la entrevista de la China con Fantino

Esta noche saldrá al aire la entrevista que le brindó la China Suárez a Alejandro Fantino por una plataforma de streaming a las 21.30. Sin embargo, con horas de anticipación de supieron algunas de las frases que dijo la actriz sobre el Wandagate.

A más de un mes de escándalo que la tuvo como protagonista cuando Wanda Nara descubrió que había intercambiado mensajes con su marido, Mauro Icardi, la China Suárez rompe el silencio.

"Sabés lo que pasa, yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones, y a lo mejor suena soberbio o a lo mejor rebelde, cuando era más chica, pero ya no...", dijo la China Suárez.

"El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a lo sumo les tendré que dar explicaciones a ellos", contó Ángel de Brito en LAM sobre lo que dijo la actriz.

“Ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ¿Y dónde saliste?, ¿Con quién estuviste?,¿Y quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”, asumió la actriz.