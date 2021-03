Víctor Hugo Morales sufre pulmonía bilateral

Este martes por la tarde se supo que Victor Hugo Morales debió ser internado por una pulmonía bilateral. El periodista se despertó en la mañana del sábado sin olfato y por eso a la tarde le realizaron un hisoparon, cuyo resultado dio positivo. Después su estado de salud se agravó, y se dio a conocer el diagnóstico.

Ayer, el conductor había decidido salir al aire en su programa La Mañana, por AM 750, mientras se encontraba aislado en su casa. “Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus. No sabía qué hacer con mi mañana, me siento muy bien y el deseo de participar de tantos temas. No me podía perder comentar que en el libro de Macri, se equivocaron con la fecha de la muerte de su padre, o no lo chequeó o lo escribió él y no sabe la fecha de fallecimiento de su papá. Muestra lo desopilante que puede ser la Argentina, Argentina que duele”, comenzó diciendo en su ciclo.

Luego se refirió a su cuadro: “Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué”.