Roquense hizo un corto de la copa y sueña que llegue a Messi

Cinco días pasaron desde la histórica consagración de La Selección Argentina en la Copa América 2021, y pese a ello, la fiebre por la celeste y blanca no se detiene. Volver a conseguir un título, tras 28 años de sequía, en Brasil y frente al local siguen generando numerosos memes, fotos, videos y muestras de cariño para conmemorar lo logrado por el equipo de Lionel Messi y compañía.

La locura por la selección obviamente se hizo sentir con fuerza en la región e inspiró a algunos a realizar verdaderas obras de arte, como en el caso de Santiago Fuentes, un joven dibujante de 19 años, estudiante de diseño gráfico, oriundo de General Roca.

Santiago pasó por el aire del Noticiero Central de 24/ 7 Canal de Noticias y nos contó acerca de el corto de animación realizo, que asegura le costó cerca de dos días de trabajo.

"Al principio lo pensé como un dibujo, pero no se me ocurría como llevarlo a una simple imagen, por eso pensé en una animación de unos pocos segundos, y se me ocurrió en el momento", nos comentó el roquense. La secuencia es simple pero efectiva, y relata los últimos minutos del partido de Semifinales contra Colombia, donde Emiliano "Dibu" Martínez se puso la capa de superhéroe y atajó el primero de los tres penales salvados, para luego ir al minuto 21 de la final en el Maracaná cuando De Paul logra un pase profundo para que Di María defina el resultado final. La animación termina con la imagen que todos queríamos ver, a un Lionel Messi campeón con la Selección y levantando la Copa América.

El joven estudiante de diseño gráfico nos dijo que su pasión por el dibujo comenzó desde muy chico, cuando veía a su hermano más grande dibujando. El don también se formó de pasarse horas mirando dibujos animados y consumir de Internet distintos consejos con los que terminó de forjar su gran habilidad.

Santiago comenta que el dibujo lo hizo puramente por diversión, y para probar con un estilo de animación que consiste en dibujar sobre un dibujo acortado. Asegura que no tenía idea que iba a terminar viendo su obra difundirse de la forma que está haciendo. "Cualquier persona que hace algo para alguien que admira, la idea principal es que esa persona lo reciba, sería una sueño, no se como reaccionaría", comentó emocionado ante la posibilidad de que Lionel Messi vea su trabajo.