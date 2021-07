"El no quiso agredir a nadie y el policía le disparó"

“Todo esto pasó en mi casa. Yo estaba ahí. No atacó a nadie con ningún cuchillo", dijo la madre de Chano en declaraciones televisivas, mientras el cantante se encuentra en grave estado en la Clínica Otamendi.

Marina Charpentier, habló durante la tarde del lunes, mientras Chano permanece en terapia intensiva ya que la bala recibida comprometió varios de sus órganos, como el páncreas y el bazo. El artista recibió un disparo de la policía cuando estaba en medio de un brote psicótico y amenazó con una cuchilla a un oficial de la Bonaerense.

la cuchilla encontrada en el lugar. gentileza: Infobae

“Él no tuvo ningún brote psicótico, lo que tuvo es un cuadro de excitación psicomotriz, él no se abalanzó. En ningún momento atacó a nadie. No intento agredir a nadie y menos a una mujer”, aseguró la madre.

En la madrugada del lunes, tres efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al country La Verdad en Exaltación de la Cruz, alertados por otro efectivo de guardia en el lugar.

Chano Moreno Charpentier, ex líder de Tan Biónica, había agredido a su madre en medio de un episodio de salud mental. El cantante, en medio de la secuencia, tomó un cuchillo para cortar pan: uno de esos tres policías tomó su arma reglamentaria y le disparó en el abdomen.