Mientras espera en una cama del Hospital Castro Rendón - con "culpa por esta ocupando lugar" mientras muchos necesitan ser atendidos por covid- el jugador de fútbol de la Primera de Independiente de Neuquén, Julián Sánchez, comentó que tendrá que ser operado. Y es que la bala recibida le provocó una fractura expuesta de tibia y peroné. Todo ocurrió el miércoles por la tarde cuando cuatro hombres, dos en moto, intentaron llevarse su bicicleta y la de un amigo mientras ellos entrenaban en la plazoleta de la calle Primeros Pobladores de la ciudad de Neuquén.

En el programa Cambio de Aire de AM550, Julián nos comentó que se encuentran en buen estado de salud, acostado y recibiendo medicamentos para aliviar el dolor a la espera de una cirugía.

"En el momento me preguntaba por qué me pegó un disparo, no había necesidad"

Contó que a las 16.45 hs entrenaban en la plazoleta de la calle Primeros Pobladores a la altura del reconocido boliche Las Palmas cuando escucharon cerca dos motos y voces agitadas: "tiran un tiro al piso y me cayó la ficha de que nos querían robar las bicis. Miro a los pibes, los fui a encarar para que no se llevaran las bicis y cuando llego, los delincuentes las soltaron. Empiezo a perseguir al ladrón y se escucha un disparo, cuando quiero correr siento el ardor de la bala que me impacta y me caigo al piso. Empezamos a gritar, pasó un auto, los persiguió pero se escaparon", explicó.

Mientras recuerda el momento vivido reflexiona que "fue una locura hacer lo que hice, nunca me percaté que las motos los estaban esperando y que tenían armas".

Ahora Julián espera en una habitación del Hospital Castro Rendón sintiendo "culpa ocupando lugar en el hospital con tantos casos de covid".

El traumatólogo le dijo que luego de la operación la recuperación va a ser larga pero seguramente va a poder volver a jugar.