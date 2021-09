La China Suárez: “Paren ya, dejen a la gente separarse en paz”

La actriz China Suárez habló a través de historias en su Instagram personal realizando diferentes declaraciones respecto a su separación con Benjamín Vicuña y la supuesta infidelidad con la “moza” Marianela

También pidió a sus seguidores que "cortenla" de enviarle mensajes preguntándole por su separación porque es "agotador"

La China además hizo referencia a los rumores que surgieron en relación a una posible infidelidad entre Vicuña y Marianela, una mesera:

"Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos Ni siquiera sé si existió"