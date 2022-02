Los 78 de Susana: lo celebró en balsa y se quejó del vino

Susana Giménez sorprendió con la particular elección para celebrar una nueva vuelta al Sol y su cumpleaños número 78. Llamativamente, la diva de los teléfonos, se sumergió en una propuesta diametralmente antagónica a lo que nos tiene acostumbrados, con sus festejos en Miami o Punta del Este.

La blonda eligió Colombia, con hotelería lejana a las cinco estrellas, dado que se instaló en un glamping en medio de la vegetación.

Así, compartió en sus redes sociales el almuerzo que disfrutó para su cumple. Atípico: se trató de una mesa arriba de una balsa flotante en un lago.

Uno de los detalles de la ocasión: no le agradaron los vinos, para nada.

El vino es lo único que no me gustó de Colombia, o del hotel pero en realidad es en todos lados, donde vamos a comer no hay buen vino, son argentinos casi todos pero no son muy buenos, son muy fuertes, siempre te duele algo.