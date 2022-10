Durísima amenaza de Fantino a Vignolo y Closs

(De AM550, por Lucas García) .- Pocas horas después del comunicado oficial de ESPN en el que menciona la salida de Alejandro Fantino del canal, el propio conductor dio detalles de su "desvinculación amistosa" del medio y además, le sigue subiendo el tono al tenso cruce con Sebastián 'El Pollo' Vignolo y con Mariano Closs.

"ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos no me notaban cómodo. No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN", explicó Fantino.

A los pocos minutos, volvió a la carga contra sus excompañeros. "En lo que viene, les diría al Pollo y a Closs que se vayan comprando canilleras porque lo que viene creo no va a haber árbitro en el partido, será como en el potrero, en Coronda. Ahora sí empezamos de verdad".

"Hay que ser mejores como periodistas y esto que se va a poner muy picante, Closs, se va a poner hermoso. Pollo, hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando las manos de bolsillo a bolsillo. Me parece que no tienen las agallas para debatir intelectualmente conmigo", expresó Alejandro Fantino. Se vienen más capítulos para una novela que recién comienza.