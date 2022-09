Alejandro Fantino ¿se fue o lo fueron de ESPN?

En medio de la polémica noticia de su desvinculación de ESPN, Alejandro Fantino envió unos audios a Marcela Tauro en los que le expresa cómo tomó la noticia.

La periodista expuso en "Intrusos" las notas de voz con las que el conductor de "Animales Sueltos" le respondió ante la consulta sobre su despido del canal deportivo: "¿Qué hacés, Marce? Están tirando que me desvincularon de ESPN, cosa yo que no sé, no conozco. Yo estoy citado ahora a ESPN y voy en un rato, pero no tengo esa info sino te la daría y cuando al tenga, si es que la tengo, te la voy a pasar".

Después de esto y de que estallara en su nuevo emprendimiento audiovisual, Neura Media, contra sus colegas Sebastián “El Pollo” Vignolo y Mariano Closs, el conductor abrió su espacio hoy con otro contundente editorial, donde dio detalles de su salida de ESPN: “Hay que ser fiel a uno mismo”, aseguró, y apuntó: “Le diría al Pollo Vignolo y a Closs que vayan comprando canilleras. Esto es sin árbitro ahora”.

“ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos no me notaban cómodo”, contó, y precisó: “No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo”.

Y repitió con énfasis: “Me venía sintiendo incómodo y me di cuenta que tenía que plantear una nueva batalla, una nueva lucha. Intenté discutirlo desde adentro, no se puede ir en contra como Closs y el Pollo”, aseguró Fantino.

Sin embargo, precisó que su salida de ESPN se dio en “buenos términos”. “No tengo más que buenas palabras con el trato que he recibido con ESPN como empresa, que siempre me ha respetado y tratado bien”, deslizó el conductor.