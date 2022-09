La reacción de Rodrigo de Paul al fogoso video de Tini y Tiago PZK

Tini Stoessel y Tiago PZK estrenarán el 16 de septiembre la canción El último beso, la colaboración que hicieron y cuyo video desprende fuego puro. En este contexto, todas las miradas fueron hacia Rodrigo de Paul, pareja de la cantante, quien no se quedó callado ante la escena de alto voltaje y la comentó.

En el video de El último beso Tiago y Tini se muestran tan cerca que los internautas fueron directo a buscar a de Paul para jugarle bromas además de pedirle que se enfoque en el Mundial de Qatar 2022.

Lejos de molestarse o ponerse celoso, el futbolista bancó la nueva canción de su novia. "Temónnn" escribió de Paul junto al emoji de un corazón y otro de fuego. El comentario quedó justo debajo del que dejó Tiago PZK, quien alentó a Tini al grito de "Dale amiga que rompemos".

Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar. "Amigo date cuenta". “Te gorriaron mano”, "sos muy tibio amigo", "Vos traenos la copa rodri“, "Qué onda Rodri si pinta bronca la re zapateamos al corte de pelela este”, “amigo no mires esto tenés que estar de 10 para el mundial”, "por favor decime que estás bien y que no pasa nada", “Pensa en el mundial Rodri !! Cómo va ser eso la wanaca”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Apenas unas horas antes del lanzamiento, Tini respondió preguntas de sus seguidores. Cuando le consultaron cómo fue trabajar con el reconocido trapero, dijo: "Nos divertimos muchísimo en el proceso. Me encantó haberlo conocido y compartir música con él", indicó, y remarcó que Tiago "Es demasiado talentoso y buen compañero. Estoy muy feliz de que por fin vayan a conocer esta canción".

Mirá el videoclip oficial: