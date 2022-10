Mauro Icardi rompió el silencio en un vivo: me cansé de tanta mentira

Mauro Icardi rompió el silencio en un vivo de Instagram y apuntó contra Wanda Nara. “Es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes, no estoy preparado para afrontar todo esto”, dijo en un pasaje en el que explicó por qué decidió salir a dar su punto de vista sobre un escándalo que lo atraviesa y afecta a su familia. Además, remarcó que no está separado y reconoció cuánto le molesta el juego mediático entre su esposa y L-Gante

Al comienzo de la transmisión, el futbolista habló sobre la polémica publicación que hizo el hijo mayor de la mediática en la que se refirió al referente de la cumbia 420 como un “payaso”. “Valu hizo un posteo. Muchos dijeron que era yo, yo me estaba cortando el pelo”, indicó. Y agregó, como una indirecta para el cantante: “Ahí, en el posteo que hizo Valentino, está todo aclarado no solo para esa persona que no se condice con nuestra forma de vida”.

Además aseguró que no puede coartarles la libertad de expresión y remarcó que el hijo mayor de la integrante de Quién es la máscara. tiene edad suficiente para sacar sus propias conclusiones acerca de la exposición que tiene su mamá y opinar.

Como si fuera poco, manifestó que él mismo está pensando en no insistir en la reconciliación y ponerle un punto final. “Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar”, completó.

Mirá parte del video, gentileza de América TV: