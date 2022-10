¿Prohibidos? Los Fundamentalistas se van de La Plata

Finalmente, la producción del show de la banda de Indio Solari, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, anunció que no tocará en la ciudad de La Plata: "La Plata no quiere que hagamos el recital. Así que, el recital se va de La Plata. No nos quieren ahí, ni a La Renga ni a los Fundamentalistas".

Las declaraciones del productor de Rock & Reggae, Eduardo Sempé, salieron a la luz luego de varias idas y vueltas entre la organización y el municipio platense que “por cuestiones de seguridad”, primero los sacó del Estado Único para optar por el Autódromo Roberto Mouras, para finalmente desistir del show previsto para el 12 de noviembre.

"La Ciudad es hermosa, tiene capacidad hotelera, y los funcionarios van y vienen. El día de mañana, si cambia la administración, se podría hacer el recital ahí", subrayó, aunque aclaró que no descarta seguir trabajando dentro de la ciudad.

En estas horas, la organización y la banda –también con la opinión de Indio Solari- evalúan los lugares adonde mudar el recital. Entre las elegidas estarían Tandil (un lugar al que Solari fue varias veces), la ciudad de Buenos Aires (se habló de alguno de los estadios de fútbol de clubes grandes) y también en Rosario, aunque con menores posibilidades, según trascendió.

Qué había dicho la comuna: "Por la magnitud del mismo, por la gran concurrencia de público de todo el país, por la accesibilidad al predio y para no alterar el normal desarrollo de la vida urbana de la ciudad, se informa que solo podrá autorizarse la realización de dicho evento en el predio 'Autódromo Roberto Mouras' de la Ciudad de La Plata", sostuvo la nota firmada por la Dirección de Habilitaciones de Comercio e Industria de La Plata en respuesta a la productora.

Ante esta respuesta oficial, la productora aseguró que "nosotros fuimos a la municipalidad, reservamos el estadio e iniciamos el trámite igual que como hicimos en diciembre del 2021. La única diferencia fue que pasó lo de la cancha de Gimnasia, pero en vez de corregir lo que pasó o vincularlo a la policía la única herramienta que tienen a mano es prohibir un show de rock".

Rápidamente, se conoció la respuesta oficial, nuevamente sobre la postura del representante de la banda: el secretario de Coordinación del Municipio, Oscar Negrelli, dijo que "lo ocurrido en el Bosque es un elemento más de preocupación pero nada tiene que ver con la decisión de habilitar o no el recital”.

Así las cosas, desde Rock & Reggae se decidió dar por terminadas las gestiones con la municipalidad platense, para abocarse de lleno al traslado del show y toda la organización que eso requiere. Es posible que este viernes o a más tardar el fin de semana se conozca oficialmente qué lugar elegirán.