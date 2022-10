Murió famoso actor de la saga Harry Potter

Una triste noticia se confirmó este viernes para los fanáticos de las películas de Harry Potter y el público en general: el actor de origen escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas del joven mago, falleció a los 72 años, según informó el medio británico PA, que citó a su agente.

Coltrane se distinguió en el rol del guardian de llaves del colegio de magia y hechicería Hogwarts, pero también lució su trabajo como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye (1995) y The World Is Not Enough (1999), y como el Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald en la serie televisiva británica Cracker, durante los años 1990, por el que ganó tres premios BAFTA.

Había nacido el 30 de marzo de 1950 en la ciudad de Rutherglen, Escocia.