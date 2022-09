Murió Carlitos Balá

A los 97 años, murió este jueves por la noche en el Sanatorio Güemes donde estaba internado, el querido por grandes y chicos, Carlitos Balá. El actor, capocómico y conductor marcó a muchas generaciones de chicos con sus programas y películas, atravesó generaciones y se grabó a fuego en la cultura popular argentina.

Su nieta Laura Gelfi confirmó la noticia a los medios: “Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor”, dijo con tristeza la joven sobre la partida de su abuelo" dijo en Teleshow.

Su estilo combinaba la picardía con el humor más inteligente de todos: el absurdo. Ingenuo y creativo, encontró la forma de sacarle una sonrisa a millones.

Carlos Salim Balaá Boglich era su nombre real y había nacido el 13 de agosto de 1925 en el barrio porteño de Chacarita. Su padre era de origen libanés y su madre de origen croata. Su hermana menor Norma, lo incentivaba a que hiciera teatro, incluso quiso que participara en una obra de la escuela, pero Carlitos era muy tímido. No obstante, hacía bromas en los colectivos de la línea 39 de Chacarita, donde trabajaba para vencer su timidez. En sus comienzos participó de un concurso que ganó, bajo el nombre de Carlos Valdez. Su padre estaba escuchando la radio cuando salió ganador pero no lo reconoció porque Carlitos había cambiado su apellido por miedo a que lo retaran. Ya enterado de que había ganado y de que su padre no sabía que era él, decidió cambiar y llamarse Carlos Balá, manteniendo la similitud con su verdadero apellido. Luego se decidió a incursionar en la radio, donde interpretó a un personaje muy nervioso que hizo reír desde el primer día.

Su marca registrada es su flequillo, y sus "frases celebérrimas" (muy pegadizas), que él repite en gags:

P: ¿Qué gusto tiene la sal? R: Salado.

Ea-ea-ea pe-pé

P: y, dígame... R: meeeee (imitando el sonido de una oveja).

Sumbudrule -conocido por algunos como Sucutrule- (mientras inadvertidamente colocaba su mano por detrás de la nuca de sus oponentes como una araña, en señal de burla o disgusto, aunque sin posarla sobre su cabeza).

P: El chupete es... R: "Feo" (diálogo con los niños que asistían a su programa, que ayudó a muchos progenitores y niños a que estos últimos dejaran el chupete).

"¡Mirá cómo tiemblo!" (ante un enemigo que en realidad era temible, extendía sus brazos hacia adelante y agitaba sus manos como si fueran dos banderas agitadas fuertemente por el viento).

¿Mamá, cuándo nos vamo' ? (caracterizado como niño, indicando aburrimiento, a la actriz que personificaba a su "madre").

"¿Un gestito de idea?"

Fabulósico y palabras de forma similar terminadas en "ósico" o en general esdrújulas inventadas a partir de palabras graves.

"Está un kilo y dos pancitos".

"Más rápido que un bombero".

"Seriola (modo de afirmación irónica inventado por él mismo) con techito por si llueve".

"Zazaza zazaza" (forma de reírse en vez de Jajaja jajaja).

"Te pasaste, Petronilo, pegá la vuelta", habitualmente seguida por "La Argentina te queda chica, comprá dos números más".

"Señoras, señores y por qué no lactántricos (deformación de la palabra "lactantes"), tengan ustedes muy buena imagen" (La frase incluye una versión específica de la creación de neologismos esdrújulos).

"Ya mismo y sin cambiar de andén".

P: Tá-ta Ta-tá-ta R: "Ba-lá"

Quédese tranquilo y duerma sin frazada.

Riñones (mientras con el índice se tocaba la cabeza dándose aires de inteligente).

¡Qué lindo!... (mientras inclinaba la cabeza).

Pero escucheme una situación señor (cuando discute con alguien y quiere explicarse).

¡Pero ves que no se le puede dar confianza!