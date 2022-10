Teto Medina: "Empecé a drogarme a los 48 años y perdí todo"

El miércoles 28 de septiembre, Marcelo Teto Medina fue liberado luego de estar una semana detenido junto a otras 17 personas tras un allanamiento policial en una causa por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trabajos forzados y estafa”. Ahora, el conductor rompió el silencio en diálogo con Jorge Rial para Argenzuela (C5N) y habló sobre diversos temas: sus inicios con la droga, su rol en la comunidad terapéutica "La razón de vivir" y su vínculo con los chicos en rehabilitación.

El 22 de septiembre, en Telefe Noticias y TN informaron que el conductor se presentaba como el “operador socio terapéutico” de un centro de rehabilitación especializado en adicciones en Berazategui llamado La razón de vivir, donde se realizaron los allanamientos y detenciones. Los operativos se realizaron en La Matanza, General Rodríguez, Florenzo Varela y Berazategui, y fueron encabezados por la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía Bonaerense.

Junto con otras 17 personas, el Teto Medina estaba acusadas de asociación a ilícita, reducción a la servidumbre, abandono de personas y usurpación de autonomía y títulos ya que el lugar no tendría habilitación.

“En este momento se están realizando 20 operativos con la participación de la Dirección de Investigaciones complejas de la policía de la provincia de Buenos Aires. A Teto Medina lo detuvo la policía bonaerense en La Plata”, explicó el periodista Augusto Telias en ese entonces.

La investigación se originó por denuncia en sede Fiscal por parte de 10 víctimas. Según detallaron, el teléfono de Medina fue intervenido y se obtuvo material comprometedor vinculado al pedido de comisiones por las víctimas que captaba para la organización.

"Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, tomaba jugo y era deportista, pero a los 48 años entré en el mundo de las drogas. Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida. La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés. Y además, pasa que hay que dejar el ego de lado y pedir ayuda", expresó.

"Tuve esa valentía de hablar con mi hija y decirle que estaba mal, que hiciera algo porque no podía conmigo. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir si matarse era esto, yo lo hacía", narró.

Mirá el video, gentileza de C5N: