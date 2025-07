La actriz Eugenia "China" Suárez volvió a ser centro de atención en las redes sociales tras compartir una serie de imágenes desde Estambul donde se la ve posando en bikini en un ambiente privado y relajado. Estas publicaciones rápidamente generaron una fuerte repercusión digital, especialmente por una interacción que sorprendió a sus seguidores.

Lo que llamó la atención fue un like recibido por parte de Rocío Pardo, actual pareja del actor Nicolás Cabré, quien es ex pareja de la China Suárez y padre de su hija Rufina. Este gesto virtual se destacó dentro de los múltiples comentarios y reacciones que cosecharon las imágenes tomadas en la residencia que Cabré ocupa en Turquía.

La repercusión del like no pasó desapercibida, ya que varios usuarios interpretaron esta acción como un signo llamativo dado el vínculo indirecto que une a ambas mujeres a través de Cabré. Aunque no hubo declaraciones públicas sobre el tema, el gesto se produjo en un contexto donde Suárez enfrenta tensiones con Benjamín Vicuña en relación con el permiso de viaje de sus hijos.

En ese marco, muchos interpretaron el like de Rocío Pardo como una señal de cordialidad o al menos de distensión en un entorno donde las relaciones familiares suelen estar bajo la lupa mediática.

Además de esta inesperada interacción, la publicación provocó respuestas por parte de la China Suárez ante comentarios críticos. En un intercambio con un usuario que cuestionó su expresión facial, la actriz respondió con ironía: “Es verdad. En las fotos pongo cara de orto”. En otra respuesta, replicó a una crítica sobre su actitud en redes con un comentario que combinó humor y defensa personal: “Igual que vos con tu foto de perfil”.

Estas reacciones forman parte de una dinámica habitual en la que Suárez mantiene un contacto directo y a veces confrontativo con sus seguidores, mostrando una mezcla de humor, autodefensa y exposición pública.

Por otra parte, semanas atrás se confirmó que Nicolás Cabré y Rocío Pardo oficializaron su compromiso y tienen previsto casarse en diciembre en la provincia de Córdoba, lo que añade un nuevo capítulo a la compleja red de vínculos personales que rodean a la actriz.

Así, la publicación de la China Suárez en bikini desde Estambul no solo se sumó a su constante actividad digital, sino que también generó un inesperado gesto que despertó todo tipo de comentarios y análisis en el ámbito virtual.