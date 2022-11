Cande Gariso: la Dj del momento, desde Córdoba al mundo

Cande Gariso irrumpe en la escena con fuerza y sorprende a colegas y al publico del país sumando ahora destinos internacionales. El mes de octubre estuvo visitando nuestro valle y también los estudios de Prima Multimedios contando anécdotas y sueños por cumplir.

"Desde chica la música siempre fue mi pasión. Hice canto, piano y hasta danzas árabes. Un día, a los 14 años vi una publiciació de una academia de DJS, en ese momento la situación económica de mi familia no me permitió ir, pero ese deseo siguió intacto. Seis meses, inicie mi capacitación con el apoyo de mi mamá" relató.

"Como era de esperarse era la única mujer y la más chica de edad", continuó. "Un día me llega la mención de un amigo a mi Instagram, me había etiquetado en una publicación de un boliche para menores, que estaba haciendo scouting de DJS. Me postule, y me seleccionaron, pero para la pista electrónica. Sin cobrar un peso fui durante 3 meses muy feliz, pero un día, paso algo que me cambio por completo, había faltado el DJ de la pista de cachengue, y nos preguntaron a los 5 djs de electrónica que estábamos ahí, si alguno quería ir a tocar. Yo, siempre preparada con mi pendrive y mis carpetas ordenadas, sin una gota de miedo, accedí. Desde ese día hasta el día de hoy, se esta formando mi carrera profesional como DJ urbana".

