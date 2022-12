Tamara Báez, durísima contra Wanda: “arruinó una familia de 8 años”

Tamara Báez apuntó contra Wanda Nara por su relación con L-Gante y no dudó en buscar apoyo en la China Suárez, cuando habló sobre la ruptura de su familia.

La expareja del cantante publicó en sus historias una publicación que tenía a Wanda como protagonista, en pleno proceso de ponerse las extensiones de cabello. Tamara acompañó el video con una irónica frase: "qué lindo pelo". De igual manera, la joven aprovechó la reacción de un seguidor para destrozar a Wanda.

"Hundila, como ella hizo con China por meterse con hombres casados y romper una familia", le contestó una persona a Tamara; por lo cual, ella hizo captura de pantalla al mensaje y lo compartió junto a un demoledor texto en el que etiquetó a la China Suárez:

"China, ¿te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Ja, ja, ja... Acá arruinó una familia de 8 años y una bebé de 1 año. Pero también me hizo un favor, así que GRACIAS".

Además, Báez se refirió a los dichos en los que Nara se ha presumido como un ejemplo de mujer trabajadora: "Empresaria y todo lo que quieras... Pero no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él, me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija". Finalmente, Tamara cuestionó la forma en la que Wanda lleva su vida y la crianza de sus hijos en la actualidad: "Tenés 5, andá a criar a los tuyos reina... Y no es de dolida, pero hay que sacar un par de caretas. Mujer grande haciendo payasadas".