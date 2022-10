Sin filtro: Tamara Báez le pidió a L-Gante que meta el saludo “sabés donde”

Subido a la ola de saludos por el Día de la Madre, L-Gante no tuvo mejor idea que dedicar uno en su cuenta de Instagram a Tamara Báez, la mamá de la pequeña Jamaica. A los pocos minutos, la ex del cantante no se guardó nada: empezó con “¡metete el saludo sabés dónde, negrito!”. Y siguió con varios posteos más, cada uno con un altísimo contenido.

“¡Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre!”, escribió L-Gante con una foto suya y un emoji de corazón. Sin embargo, la salutación no repercutió de la mejor manera para la influencer, a quien en los últimos días le impuso un bozal legal para que no hable de Jamaica ni la muestre en sus redes sociales.

“Le está haciendo la vida imposible a la mujer que le cuida a su hija las 24 horas del día, pero ojo, le desea un FELIZ día. Tipo ridículo, machista y ordinario es este”, señaló Tamara.

Seguidamente, ella dijo lo que le gustaría en un día así: “Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado, ¡pero te falta mucho a vos!”.

“Asco me das, seguís subiendo cosas así. Te volviste adicto al faranduleo”, siguió Tamara sin filtros, y agregó: “No tenés derecho a nada. Cero códigos, cero respeto. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija”.

“Te odio, sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube baja, acordate hijo de p... Me seguís haciendo la vida imposible, basura”, fulminó en uno de los últimos posteos.