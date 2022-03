Lizy Tagliani al desnudo: la foto que publicó en redes

No es novedad que Lizy Tagliani está pasando por un momento difícil luego de la separación de Leo Alturria y por lo visto, lo transita como puede. Así es que hace unas horas, la actriz, conductora y futura abogada decidió compartir con su fandom una postal más que íntima. Fotografiándose dentro del baño de su casa, con solo un conjunto de ropa interior rojo, se mostró sin maquillaje y rodeada de los productos de belleza que a diario utiliza para salir al ruedo.

"Me faltaba una foto en el baño jajaja esta mujer soy yo y así es mi baño...cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar... En mi cuerpo hay de todo pero lo q más abundan son valores y sentimientos" comenzó contando Lizy Tagliani el jueves feriado desde su red social con su habitual desenfado.

Al tiempo que agregó con su habitual honestidad "Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero #travanarradora", generando más de 157 mil me gusta y lo más lindos mensajes apoyo, como "Así de hermosa y buena gente", "Sos todo lo que está bien, Lizy!" o "Sos un ejemplo de enseñanza para que todas las personas puedan aprender a vivir libres y sin complejos. Por más mujeres como vos... que se animan a vivir sin prejuicios libres sabiendo lo que son y lo que sienten!".