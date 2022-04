Britney Spears confirmó que está embarazada

Britney Spears hizo un importante anuncio en redes sociales y confirmó que está embarazada. La cantante contó en su cuenta oficial de Instagram cómo se enteró de esta noticia e hizo un especial pedido a sus seguidores.

"Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé: " ¿¿Qué le pasó a mi estómago?" Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé … 4 días después tengo un poco más de comida embarazada ¡Está creciendo! Si hay 2 allí, obviamente los perderé", expresó en su particular publicación.

Luego, Britney Spears reveló cuál fue la experiencia en sus últimos embarazos en las que sufrió de depresión. "Obviamente no saldré tanto, porque los paparazzi obtienen su dinero por una foto mía. Desafortunadamente ya lo han hecho. Es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal y es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso entonces. Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba con un bebé en su vientre… pero ahora las mujeres hablan de todos los días... gracias a Jesús no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado.. ¡Esta vez haré yoga todos los días! Repartiendo mucha alegría y amor", concluyó.

Britney está en pareja con San Asghari, de 27 años, con quien se comprometió hace algunos meses. La pareja se conoció en el set del videoclip “Slumber Party” en 2016 y desde entonces se hicieron inseparables a pesar de la tutela que pesa sobre los hombros de Britney y de la que intenta liberarse.

La estrella del pop estuvo casada en dos oportunidades. Una muy breve con un Jason Alexander, un amigo de la infancia, unión que duró 55 horas, y luego con Kevin Federline, el padre de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 2004 a 2007.