Elba y Jorge Lanata muy duros contra Fernando Burlando

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se unieron en doble matrimonio el pasado 23 de abril. A la ceremonia estuvieron invitadas varias figuras del periodismo, la política, del entretenimiento nacional, al igual que compañeros y amigos de la novia, pero faltó un invitado de renombre.

Lo llamativo fue que Fernando Burlando y su pareja, Barby Franco no estuvieron invitados a la boda. Ante las preguntas de la prensa a Barby, la modelo respondió esto: "No nos invitó. Ella no invitó a Burlando ni a ninguno de los compañeros que trabajaron con ella en el estudio, qué sé yo".

Ante esto, en LAM, Elba se sinceró con Ángel de Brito y dijo la verdad del porqué no los invitó.

Desde que se hizo público que yo salía con Jorge, Burlando me dejó de pagar

"Todo el mundo lo sabe, yo hasta hablaba bien de él públicamente para cuidarlo, pero que salga a decir eso, en el contexto de mi casamiento, todo porque no lo invitamos ¿Tan divo es?", comentó la abogada, que trabajaba con Burlando cuando conoció a Lanata en el 2020.

Elba aclaró que hace casi un año que se fue del estudio de Burlando y desde ese tiempo no volvieron ha hablar, de hecho: "Yo le mandé un mensaje a él para juntarnos por las causas, y no me contestó ni un mensaje ¿Dónde está el vínculo?", agregó la letrada en sobre su relación laboral con Fernando Burlando.

En la cuenta de Instagram, Elba ya había roto el silencio sobre esta situación: "En el contexto de mi boda, tener que aclarar que me fuie del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible!. ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno". La letrada había sido acusada de irse del estudio tres meses y abandonar su trabajo.