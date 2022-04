La maldición que persigue a la China Suárez en España

Las coincidencias parecen estar a la orden del día para China Suárez, quien se encuentra actualmente en España cumpliendo con algunas obligaciones laborales. Luego de unos días en pleno spot por haber sido señalada como "la supuesta responsable" de la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs, ahora la actriz vuelve a ser el centro por un particular detalle que no pasó desapercibido.

Es que La China dijo que será parte del partido a beneficio que organizan los productores de los Premios Platino, con el fin de recaudar fondos para los refugiados de Ucrania. El particular detalle es que dicho evento, irónicamente se realizará en el Estadio Wanda Metropolitano.

Esto le traerá amargos recuerdos a la ex Casi ángeles no sólo por el escándalo en el que se vio involucrada por el WandaGate y la supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara, sino que además es el estadio del Atlético de Madrid, donde juega Rodrigo De Paul. Dato no menor, ya que recientemente Luli Fernández contó que Suárez fue a dicho estadio el año pasado para ver al jugador de la selección nacional.