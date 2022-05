"Voy con la peor de las ondas": se supo el origen del audio

Todos escuchamos en algún momento el audio viral "Voy con la peor de las ondas", incluso nos hemos sentido identificados en más de una ocasión cuando la culpa nos hace ir a un lugar que no deseamos. Pero hasta este viernes, nadie sabía el motivo por el que Marcela Tinayre había enviado ese mensaje a una productora de Mirtha Legrand, su madre.

“Mirá, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno”, decía el audio de WhatsApp.

Este viernes, la conductora visitó el piso de LAM y el periodista Ángel de Brito le consultó el origen de este mensajey allí explicó que se lo había mandado Silvia Pesquera, una productora de su madre que le hizo un pedido a último momento. “A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’”, recordó Marcela.

“Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado”, agregó. Sin embargo, aclaró: “Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio”.