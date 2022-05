Fernanda Vives confirmó su separación de Sebastián Cobelli

Fernanda Vives se convirtió en la nueva "angelita" de LAM y en su primer emisión como panelista, decidió confirmar su separación de Sebastián Cobelli.

En medio de los rumores que rondaban a la pareja, la modelo decidió revelar su ruptura tras 12 años en pareja y haber sido padres de Brisa y Rocco. “Estoy separada. Estamos conviviendo en el mismo lugar, él va y viene a Rosario, pero la separación de hecho que se haya ido de mi casa no sucedió todavía”, comenzó la ex vedette

“Habíamos entrado en un tema de rutina medio complicado; yo me alejé cuando decidí hacer un viaje con amigas, y vi algo que no me gustó...pero prefiero no contarlo”, continuó y agregó: “El desgaste fue un todo, empezamos a ser más amigos, socios, compañeros, que pareja”.

Mientras Vives contaba su versión, Yanina Latorre la interrumpió para comentarle sobre una publicación que su ex hizo en las redes sociales. “Acaba de poner algo en Instagram, una historia con una imagen donde todos señalan a un hombre y dice: ‘Siempre es más fácil buscar un culpable que hacerse cargo de lo que a uno le pasa. Lo está viendo porque arrobó al programa’”, le contó la panelista.

Incómoda, Fernanda se fue mostrando muy dolida y con lágrimas en sus ojos. “Estas son las cosas que a mí no me gustan porque me ponen a mí en un lugar muy feo...Me molesta quedar ante la sociedad y ante la gente como que soy yo la culpable porque me puse los taquitos y me puse a laburar, porque a parte necesito laburar, y queda como que por eso estoy cagando a mi familia y no es así”, sentenció Vives.