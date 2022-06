¿De Paul se borró el tatuaje que se hizo por Camila Homs?

Rodrigo De Paul está, al parecer, en su mejor momento. Campeón de la "Finalissima" al lado de Lionel Messi y novio confirmado y oficial de Tini Stoessel, disfruta a más no poder tanto del ámbito personal como del deportivo. Sin embargo, dicen que se olvidó de una parte importante de su pasado. Y que quedó en evidencia porque ya no se le ve el tatuaje que le había dedicado a su ex, Camilia Homs.

El "descubrimiento" fue efectuado por Juariu, la investigadora de redes sociales. Con la cantante y el jugador en la cresta de la ola, todas las miradas están puestos en ellos dos.

Con el triunfo argentino consumado en la catedral mundial del fútbol en la farándula fueron noticia la dedicatoria del jugador argentino a su flamante novia que llamó mucho la atención: "la familia que siempre está, en los buenos y en los malos momentos, los amigos, mis compañeros, y también a mi novia".

Las cámaras de televisión y las redes sociales, además, fueron acercando más imágenes de De Paul. En todas se lo veía celebrando, tanto adentro del campo de juego como en los vestuarios, con el torso desnudo.

Entonces, la que entró "en juego" fue Juariu, quien rápidamente encontró una foto vieja del volante dándose un tremendo beso con Camila Homs (se separaron hace unos meses y lo que está en discusión es si si empezó a salir con Tini antes o después de cortar con ella).

En la imagen se puede observar nítidamente el tatuaje que le había dedicado. Pero cotejando aquellas fotos con las actuales, las del partido, queda claro que en la cintura del futbolista ya no se observa su nombre. En cuestión de segundos, la pregunta que se hicieron muchos e invadió las redes fue "¿Lo obligó Tini?" pues se ha dicho varias veces que ella es muy celosa.