Marcelo Tinelli debutó con Canta Conmigo Ahora

Anoche fue el tan comentado regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica. Una vez más, por El Trece, el conductor debutó con su big show de formato internacional, Canta Conmigo Ahora. Uno de los estrenos más esperados de esta temporada y con una logística pocas antes vista por la televisión argentina.

Por fin, Tinelli le dijo adiós al Bailando por un sueño con este nuevo formato, que tiene su origen en Inglaterra, un show de una estructura muy sólida.

Figuras nacional e internacionales, harán parte de esta nueva apuesta. Este proyecto no solo reúne a grandes artistas de la música a nivel global, sino que trae grandes famosos del momento, como Locho Loccisano entre los 100 jurados y Emily Lucius como la host digital.

La gran apertura de Canta Conmigo Ahora, mostró a un Marcelo Tinelli rodeado de su familia, haciendo una gran entrada con su hijo menor, Lolo Tinelli. Cuenta con su primo hermano, Tirri, su hija Cande y su yerno Coti en el jurado. Asimismo, es de aclarar que su hija mayor, Mica Tinelli, fue la encargada de diseñar todo su vestuario.

Tinelli habló con Emily Lucius, a solo minutos de salir al aire y esto contó: “Yo soy un fanático de la Tele abierta, así que todo lo que sea, darle trabajo a la gente en la Tele, darle un producto así de estas características, me encanta”, comentó el conductor y productor.

"A mí trabajar con la familia me gusta mucho. Por ahí el “trabajar con papá” le genera algo a mis hijos, pero a mí me encanta poder trabajar con ellos o poder hacer algo con ellos", sostuvo.

Con respecto a este nuevo formato dijo: "No hay que tener miedo a cambiar, porque el mundo cambia… Uno va cambiando y no soy de las personas que dicen “yo muero con la mía”. Esa frase no va. Me parece que la evolución, el poder cambiar y decir: "Esto que hice no me gusta, esto no lo haría más…", expresó.

“Muchas veces, más allá de lo que uno cree, se está pensando mucho en el ojo del otro, en lo que el otro dice de uno. Tanto el elogio como la crítica, son sonidos que vienen y que pasan… Cuando uno se centra en lo que a uno le gusta y en su verdadero potencial, sin estar pensando en el qué dirán, creo que uno ahí gana, cuando uno confía plenamente en lo de uno”, agregó el productor

En materia de rating, Canta conmigo ahora logró un debut positivo. En su inicio, la emisión comenzó con un piso de 15 puntos, imponiéndose sobre La Voz Argentina, que se encontraba en 11.7. En los minutos posteriores, el ciclo de Tinelli subió a 16.3, con Telefe en 11.6. Pero a medida que la noche avanzaba, la diferencia entre ambas propuestas comenzó a achicarse, con Canta conmigo ahora en 14.6, y La Voz en 13.6. El pico del reality de los cien jurados, estuvo en 17.6.

Como es comprensible, en esta primera emisión se lo vio medido, aportando lo justo y necesario, y procurando darle dinamismo a un formato televisivo que le resulta nuevo. Y ante ese panorama, solo queda descubrir en las próximas emisiones, si Tinelli podrá reclamar como propio este programa, logrando darle su firma a este ciclo, y de esa manera, asegurándose un nuevo éxito en pantalla de el Trece.