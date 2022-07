María Becerra aumentó 7 kilos y publicó fotos

María Becerra contó, a través de sus redes sociales, que aumentó siete kilos; y afirmó sentirse orgullosa de ella misma.

La artista compartió las fotos que muestran “el antes y el después” de los entrenamientos. Además, se sabe que ha modificado su dieta diaria, buscando – justamente – aumentar de peso.

Becerra explicó que siempre tuvo “mambos” con su cuerpo. Contó que nació prematura y que siempre fue “súper flaquita”. “Siempre pesé entre 41 y 43 kilos. Me costaba mucho aumentar masa muscular”, agregó.

Afirmó, además, que para ella ha sido difícil cambiar su rutina e incluir nuevos hábitos, pero dijo que “la disciplina fue la clave”.

“Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago… Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima”, concluyó.