Larralde dijo que no pidió ayuda económica: "tengo dos brazos y dignidad"

Días atrás, el popular cantante de folklore argentino José Larralde fue noticia por haber revelado su difícil situación económica en un video subido a Twitter, en el que además contó que por la utilización de su versión del tema "Quimey Neuquén" en la serie norteamericana Breaking Bad "no cobró un mango".

Ahora, Larralde utilizó la misma red para aclarar el carácter de sus dichos y sostuvo: "Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer”.

Dejo la última parte del fragmento.... por si quedan dudas.... abrazo pic.twitter.com/bGtReFdV6t — BetouD83CuDDE6uD83CuDDF7 Larralde (@Norbert54111425) August 13, 2022

"Y si pareciera con esto que estoy buscando un subsidio también. Yo no necesito un subsidio, porque tengo dos brazos, y tengo vergüenza, y tengo dignidad. Es lo último que pienso perder en la vida", dijo el artista de 84 años, en el video subido a la cuenta @Norbert54111425.

Además el músico contó: "Tuve un pequeño accidente, con una escalera. Y bueno, estoy parado acá. Eso no quiere decir que alguna vez no vaya a trabajar, si la guadaña no me agarra antes. Quédense tranquilos, todos los amigos, quédense tranquilos. Muchas gracias. Y disculpen. Me da vergüenza tener que hablar de esto", finalizó su mensaje la voz detrás de hitos como "Pal que se va", "Herencia pa' un hijo gaucho", "Permiso" o "Cosas que pasan".