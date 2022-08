Escándalo con Andrea Rincón en los pasillos de Polka

Andrea Rincón estaría cansada de tener que compartir uno de los espacios comunes de Polka con parte del jurado de "Canta Conmigo Ahora" y habría tenido un fuerte cruce con varios de ellos.

La actriz que se encuentra en plenas grabaciones de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2" (El Trece), tira donde interpretará a Moria Casán, no dejó de estallar de furia al no poder asistir con tranquilidad a los baños de productora, ya que estaban algunas de las cantantes que integran el jurado del programa de Marcelo Tinelli y esta no sería la primera vez que esta situación ocurre.

La información fue compartida por el periodista Agus Rey en su cuenta de Twitter, donde afirmó: "Escándalo ayer en Polka: a las 16:15 Andrea Rincón discutió a los gritos con dos de las jurados de 'Canta Conmigo Ahora' por ir al baño de mujeres de Polka".

También contó: "Las actrices de 'ATAV 2' se quejan que siempre están ocupados cuando las cantantes deberían ir al baño químico". Y todavía no empezó la segunda parte de la novela...ampliaremos.