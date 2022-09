Jane Fonda reveló que tiene cáncer: "Inicié quimioterapia"

La megaestrella de Hollywood Jane Fonda reveló en un comunicado que le han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y que está recibiendo quimioterapia para combatir la enfermedad. "El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada", dijo.

Fonda, de 84 años, escribió el viernes en Instagram un extenso comunicado: "Así que, mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir". En el extenso post, Fonda revela que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin y que se someterá a tratamientos de quimioterapia durante seis meses.

"Este es un cáncer muy tratable", afirmó Fonda, quien ya ha luchado contra la enfermedad. La actriz destacó que era "afortunada" por tener "un seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos". Fonda añadió que es "una privilegiada como celebridad".

La ganadora del Oscar, activista política desde hace mucho tiempo, afirma que "no permitirá que el cáncer" le impida hablar de temas como el cambio climático y su campaña de concienciación "Fire Drill Fridays". "Las elecciones de mitad de mandato", escribe, "se avecinan, y son más que consecuentes, así que puedes contar conmigo para estar junto a ti mientras hacemos crecer nuestro ejército de campeones del clima".

El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me da. Una de las cosas que ya me ha enseñado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar en la propia comunidad para no estar solo. Y el cáncer, junto con mi edad -casi 85 años-, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades.

Estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad porque lo que hagamos o dejemos de hacer ahora mismo determinará el tipo de futuro que habrá, y no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, utilizando todas las herramientas de mi caja de herramientas, y eso incluye en gran medida seguir construyendo esta comunidad de los Fire Drill Fridays y encontrar nuevas formas de utilizar nuestra fuerza colectiva para lograr el cambio.

