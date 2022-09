Brad Pitt y Emily Ratajkowski se siguen viendo a escondidas

Sigue el escándalo! y crecen los rumores, de que el actor Brad Pitt y la modelo Emily Ratajkowski mantienen vigentes sus citas clandestinas. Según publicó el sitio web Page Six, fuentes cercanas a Brad Pitt en Hollywood aseguran que el actor han salido varias veces, pero dejan en claro que aún no lo hacen de manera oficial.

“Ha habido especulaciones que Pitt y Ratajkowski, quien solicitó el divorcio de su esposo, Sebastian Bear-McClard, a principios de este mes, han estado saliendo en secreto”, afirma la fuente.

En agosto ya se había conocido un primer supuesto acercamiento entre los dos famosos. Al parecer, Pitt habría invitado a Ratajkowski para salir juntos y ella aceptó. Para ese mismo tiempo, el actor y la modelo fueron vistos juntos por las calles de Nueva York.

Pese a que confirman que ambos se han visto, la fuente le indicó a Page Six que el ex de Angelina Jolie no tiene claro su corazón y también se ve con otras personas. “La gente ha estado especulando sobre esto por un tiempo. Brad no está saliendo con nadie. Ellos (Pitt y Ratajkowski) han sido vistos un par de veces juntos”.

«Pitt también se le ha “visto con otras personas” en los últimos meses y que no está saliendo con nadie en particular», remarcó la fuente.