Brancatelli y el delicado momento que atraviesa

En las primeras horas de este lunes, el periodista Diego Brancatelli tuvo que ser internado de urgencia y los médicos le aplicaron un tratamiento con morfina débito a los fuertes dolores. Pocos días después, el panelista de C5N contó cuál es problema de salud que tiene y las chances de ser operado.

"Internación. Día 3. ¿Cómo estoy? Bien. Hoy me empiezan a bajar la cantidad de morfina (lo único que me calma el dolor). Pasar a medicamento vía oral y ver si lo tolero (cuando entré no lo toleraba). Ahí decidir. A casa así o previamente bloqueo del nervio", contó 'Branca' en su cuenta personal de Instagram.

Hace algunas horas había adelantado que tres hernias de disco estaban complicados su estado de salud.

El periodista a través de sus redes siguió dando detalles. "Fui a otro sanatorio, un desastre. El médico ni me revisó. Me recetó algo al 'tun tun' y no era. Siguió el dolor. Vine a La Trinidad e hicieron lo que corresponde. RX, resonancia, inyección, medicación correcta y orden de hacer kinesio. Fui al Hospital Penna e hice la primera sesión de kinesio con un doctor que es crack. Parecía que mejoraba, pero", contó, también, en C5N.

@diegobranca: "Ahora quedan dos caminos: el bloqueo y la cirugía. Me acaban de comunicar que ya tengo turno en el quirófano para hacer el bloqueo".



"Llegué llorando del dolor (literal) no podía parar de llorar. Me trataron de 1000. Pero lo único que me calmó fue la morfina. Pedí varios rescates. Y quedé bajo control. Ahora intentando ver cómo salgo de esta. Una opción es encontrar la medicación que me permita vivir sin dolor. Otra es un bloqueo. Y último: operación", expresó Brancatelli. En redes, sigue recibiendo cientos de mensajes de sus seguidores.