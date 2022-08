Un hombre golpeó a Diego Brancatelli con un paquete de polenta

El periodista, Diego Brancatelli, fue escrachado en Corrientes por su militancia a favor del kirchnerismo. Incluso, según su relato, le rompieron un paquete de polenta en el pecho. El episodio sucedió el fin de semana en la ciudad de Goya.

Brancatelli denunció que fue amenazado y escrachado, por al menos dos personas que entre gritos y golpes le dijeron que era “cómplice” del Gobierno y lo culparon por la situación de crisis económica.

"Gordo cobarde". Así tildó Brancatelli a su agresor. "Me acaban de amenazar. Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada del (gobernador) Gustavo Valdés, pero sí que actúe si hay imágenes".

El periodista, que hace poco fue noticia por cerrar su supermercado, detalló en un video que el escrache se produjo cuando entró a un bar de la zona, donde ya se había anunciado previamente su presencia.

Al ingresar, dos personas se le acercaron grabando la situación, simulando querer saludarlo y pedirle una foto, y allí, según contó, lo golpearon y le rompieron un paquete de polenta en el pecho.