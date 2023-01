Se filtró un chat de Icardi "encarando" y dijo que es fake

Por la tarde-noche de este sábado, una modelo cordobesa llamada Rocío Galera publicó en sus historias de Instragam un chat privado que mantuvo con Mauro Icardi, la ex pareja de Wanda Nara. La conquista del jugador comenzó con una reacción de emojis a una historia de la modelo, que posaba en bikini. “¿Sos vos? ¿O te manejan las cuentas?”, le respondió sorprendida la chica. A lo que el modelo y futbolista le contestó tajante: "Soy yo, a mi nadie me maneja nada".

La charla continuó y Rocío le propuso conocerse, pero antes quería saber dónde estaba. “Estoy en Estambul y me interesas. Estoy complicado, lo único te pido privacidad”, le explicó Icardi. Pero poco le importó el pedido especial que le hizo el futbolista a la chica , quién rápidamente filtró el chat en sus redes mostrándoles a sus seguidores cómo se la encaraba el ex de Wanda. Un aluvión de mensajes le llegó a su cuenta de Twitter e Instagram, algunos riéndose de la situación y otros criticando la actitud de la modelo.

Ante los cuestionamientos, la cordobesa se defendió: “Me están llegando muchos mensajes así. La verdad que no me interesa su privacidad porque su vida es pública”. Icardi le salió al cruce- no solo porque había publicado los mensajes privados- sino porque descargó que todo era una farsa:

"¡Lo aclaro para que no queden dudas! ¿Con esta también me caso en un rito espiritual? Avisen cualquier cosa. ¡Todo falso! Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace famoso?”.

Llamativamente, minutos más tarde el futbolista borró la historia y la modelo, de igual manera, puso su cuenta de instragram en "privado" para darle fin al conflicto.