Video: Luciano Castro frenó a una conductora que lo tocó: “Si yo lo hago, tengo una demanda”

El actor Luciano Castro vivió un incómodo momento en el programa de televisión “La Mañana de Unicanal”, emitido en Paraguay. Es que cuando fue presentado en el matinal por la conductora Dallys Ferreira, tanto ella como su co-conductora Dora Ceria no tardaron un segundo en elogiar la hegemonía estética del intérprete argentino.

Concretamente, se preguntaron “¿es de verdad?”, ante la visible incomodidad de Castro, quien trató de no perder la calma pero el momento se viralizó luego en las redes sociales: “No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. A ver si lo hacés vos y es gracioso, pero lo hago yo y voy preso”, deslizó el actor.



Luciano Castro visitó el programa junto a Pablo Rago, para promocionar allí su obra “El Divorcio”, pero inicialmente ingresó solo y allí se dio la situación incómoda. Las conductoras trataron de ponerle paños fríos a la situación ya que Dora Ceria fue quien tocó el brazo del actor y comenzó a exclamar: “¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”.

A la postre, la producción del programa punzó sobre ese chiste sintonizando la canción de George Michael “Careless Whisper”, y Castro respondió: “Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos”, trató de proseguir.

La conductora intentó tratar el tema con seriedad, valorando que Castro lo mencionara, pero el actor, visiblemente irritado, la interrumpió: “Porque la igualdad…que exista; no que la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa”. Ante el último intento de Dallys Ferreira por enfriar la situación, Luciano contestó: “Vos conocés porque estuviste mucho en Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta prostituido por eso, sino que me molesta la desigualdad”, sentenció.