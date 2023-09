Flor Vigna y Luciano Castro: ¿En la dulce espera?

Una particular foto de Luciano Castro y Flor Vigna, publicada en las últimas horas generó un gran revuelo entre sus seguidores, que comenzaron a especular si la bailarina estaba embarazada.

La pareja lleva juntos desde mediados del 2021 y conformaron una relación sólida. Ambos están convencidos de que este es solo el comienzo de su vínculo, y más allá de algunas crisis, el actor y su pareja siempre se mostraron juntos y unidos.

Hace unos días, Flor estuvo en "Agárrate Catalina" y reveló que quisiera ser madre: "Hay algo en él que me hace creer que es para toda la vida, viéndolo tan buen padre, me gustaría ser mamá, pero no voy a estar lista hasta que pasen unos cinco o seis años".

Por último, en esa entrevista Flor Vigna compartió sobre su relación con Luciano Castro: "A veces digo 'qué bueno que me enamoré de este chabón', porque Lu es un hombre que vivió mucho, ya tiene sus hijos, tuvo sus matrimonios y eso me re ayuda a no tropezar con cosas que quizás yo no viví. Así que me gusta ir así despacito".

La historia de Luciano Castro que comenzó los rumores de embarazo de Flor Vigna

La imagen que causó un revuelo en las redes sociales la subió el actor a su cuenta oficial de Instagram. En la singular foto se veía a Castro reposar su cabeza sobre el pecho de Flor y, con sus manos, el actor sostiene la cintura y parte de la panza de su pareja.

Pero esto no fue todo, ya que Luciano Castro también decidió dedicarle una bella promesa a Flor Vigna en la misma: "¡Te amo, Chinita! ¡Dale que nos queda por escribir mucho juntos! Sos única. @florivigna 18/09/2023".