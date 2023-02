La venganza de Clara, la novia de Piqué, a Shakira

Clara Chía Martí, la nueva novia del jugador Gerard Piqué y "la causante" de su ruptura con Shakira, preparó una venganza contra la cantante colombiana: se va a casar con Piqué, el mismo día en que la artista cumple años.

Además, hay un dato no menor para entender el impacto de la jugada de Clara: Piqué nunca quiso casarse con Shakira, y sí quiere casarse con ella. Y es que luego de que la cantante colombiana les dedicara a la feliz pareja su Session 53, que grabó junto al productor argentino Bizarrap, la nueva novia del futbolista no se podía quedar de brazos cruzados.

Según medios españoles, Clara Chía tiene un carácter de armas tomar. De acuerdo a lo que cuentan, Piqué conoció a Clara en la empresa de la que es dueño. Ella era becaria, y él empezó a coquetear con ella.

Pero al comienzo del romance, Clara fue muy directa: le puso los puntos y le dijo que si bien Shakira debió soportar las infidelidades de Piqué, ella no haría lo mismo. Le dijo que no sería una más, y que no quería ocultarse, y le dijo a Piqué que si quería estar con ella, debía separarse y decirlo a los medios.

A todo esto recordemos que la semana pasado, la joven de 22 años fue atendida en una clínica privada de Barcelona, el Hospital Quirónsalud, tras sufrir un ataque de ansiedad. Según revelaron en dicho medio, la novia de Piqué está superada y el acoso constante que sufre en las redes sociales le está pasando factura.

Tras el estreno del nuevo éxito de Shakira, la sesión 53 de Bizarrap, el estrés de Clara Chía Martí está en su punto máximo y quedó en evidencia tras el malestar generado en su salud, por el que tuvo que ser atendida de urgencia.