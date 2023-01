Memes, repercusiones y la respuesta de Casio a Shakira

Shakira arrasó con todo, tras el lanzamiento de su último tema, el cual generó polémica por sus fuertes mensajes hacia Gerard Piqué y Clara Chía Marti. Pero, además, mencionó algunas marcas para hacer comparaciones. Por ejemplo, dijo: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio". Y, si la cantante pensaba que nadie iba a responderle, pues; se equivocó.

La marca de relojes Casio, aprovechó la oportunidad para ponerse del lado de Piqué, Si bien, no le quedaban muchas opciones, se las ingenió bastante bien para responder a Shakira. En twitter, publicó: “Oye, ¿y este ataque gratuito?”, arrancó diciendo la firma en su cuenta. Después, se fijó un mensaje contundente en su perfil: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”.

Por otro lado, cabe recordar que - días atrás - Gerard Piqué rompió el silencio después de conocerse la nueva canción de Shakira, junto a Bizarrap. Por supuesto, era lo que muchos esperaban que hiciera el ex futbolista del Barcelona, a raíz de las fuertes críticas recibidas en el nuevo tema.

Piqué reapareció en un stream del Kun Agüero, a través del cual dijo que Casio es nuevo sponsor de la liga de fútbol que se emite por Twitch, "Kings League". Y, en ese contexto, lanzó: "Este reloj es para toda la vida". En cuestión de segundos, quienes participaban del stream, empezaron a reírse. Tal es así que, incluso, el Kun empezó a cantar.

En este contexto, ya pasaron días desde el lanzamiento de la canción de Shakira. Pero, las redes sociales, continúan llenándose de memes en relación al tema.