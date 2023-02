El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

La noticia que menos esperaban los seguidores "Ricoteros", finalmente llegó. Carlos el "Indio" Solari anunció su retiro definitivo de los escenarios, apagando cualquier tipo de esperanza de las y los millones de seguidores que esperaban alguna información de una última "misa ricotera".

Debido al Mal de Parkinson, el cantautor de 74 años le puso punto final a su exitosa carrera. "El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad -más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica-, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal que me tiene. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario", afirmó en una entrevista con el periodista Mariskal Romero.

"Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Cuando le entrego, les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos, yo hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de jovato, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario", agregó.

Sin embargo, a pesar de anunciar su retiro de los escenarios, seguirá en contacto permanente con la música, por lo menos, de sus estudios que tiene en su casa. "De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones, porque a mi lo que más me gusta", explicó.