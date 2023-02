Agustín vs Thiago: "Te dejaste llevar por una mina que te sacó"

A menos de seis semanas de que Gran Hermano 2022 llegué a su fin, los recientes eliminados del reality show más visto en Argentina -Agustín y Thiago- protagonizaron un fuerte cruce durante el último programa de este viernes. Es que "Frodo", ante la presencia de Cristian U, Ximena Capristo y otros ex participantes, apuntó contra el joven de 19 años por su falta de estrategia con Daniela: "Te dejaste llevar por una mina que te sacó del reality".

Pero, sin embargo, los propios panelistas reprocharon a Agustín por su comentario recriminándole que, mientras Thiago no estuvo en la casa, él "estuvo correteando atrás de Daniela". Ante el comentario de los analistas, el joven de Gonzales Catán disparó: “ Antes de que yo salga también lo hacía. Me hacía el boludo nada más. Es un salame”.

El ambiente se tornó más y más tenso, hasta que Agustín llegó a reprocharle en cara: "Yo no tengo nada contra vos. Siempre estuve con vos ¿Quién fue el gil que cuando te estabas por ir le fue a hablar a Maxi para que te salvara? ¡Yo fui! Y me comí una advertencia de Gran Hermano", le recordó.

Segundos despúes, el "León" se descargó: "Más allá de que lo quiero un montón a Marcos y quiero que lo gane, sé que a vos el premio te servía un montón, hermano . Y te lo dije la primera semana: 'Ojalá llegues a la final y lo ganes'. Pero vos lo desperdiciaste".

En cuanto el conductor del programa, Robertito Funes, le preguntó a Thiago que le parecieron las palabras de Frodo, este contestó rápidamente: "Es un boludo". Harto de la situación, Agustín estalló y le gritó "¡Pará, no me parece que me faltes el respeto así!" y le advirtió: "Hasta acá llegué, la falta de respeto guardátela".