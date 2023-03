La Tora destrató a su madre y no se la dejaron pasar

Con el pasar de los días, la tensión de la Tora con su madre fue creciendo producto de una relación que "no convivía hace más de cinco años", según las explicaciones participante. En redes, y durante la última transmisión del programa, los analistas debatieron si el fuerte reproche que tuvo la jugadora con su madre no sería causa de su eliminación en la próxima gala.

Es que la participante de 28 años mandó a callar a la madre en reiteradas oportunidades por comentarios que según su percepción "la perjudicaban" a ella o a sus compañeras. "Te callás la boca, mirás para otro lado, no respondas porque me perjudicás a mí", le recriminó luego de encerrarla a solar en la habitación de mujeres. La madre simplemente había hecho un comentario sobre la falta de protector solar en los jugadores mientras estos tomaban sol a un costado de la pileta.

En otra ocasión, La Tora cruzó a Gladys cuando compartía una recomendación sobre cuál era la mejor manera de entrenar en el gimnasio: “Mami, vos... Calle A, calle B y callesé porque vos no entrenás . Entonces, no opines, cada una entrena a su manera”. A lo que su madre le respondió: “Yo antes daba con las chicas gimnasia” y la Tora nuevamente interrumpió "Entrenabas en el año 70? Yo no hablo de los demás" dijo en referencia a Julieta y Romina que miraban calladas la pelea. "Hablo de vos, y de vos puedo opinar”, planteó Gladys y la Tora, tajante, respondió: “Si vas a opinar, entrená vos en vez de dar órdenes y demostrá”.

Si bien ya no está dentro de la casa de Gran Hermano a raíz de su eliminación en los últimos días, Gladis se mostró sentida con los tapes que mostraban sus discusiones con su hija y no quiso emitir muchos comentarios al respecto. En cuanto al resto de los familiares, Valentina- la hermana de Marcos- ganó la prueba semanal y junto a Rodo- papá de Nacho- permanecerán en la casa hasta el próximo domingo, cuando un nuevo participante abandone el certamen.