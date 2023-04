Habló Jey Mammon: "Lucas fue un vínculo amoroso hermoso"

Este viernes se emitió la entrevista que Jorge Rial le realizó a Jey Mammon tras haberse desatado el escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, acusándolo de abuso sexual de menores.

En el comienzo de la entrevista, Mammon aseguró que lo eligió a Rial porque no son amigos y lo considera un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso. “Creo que la situación amerita. No lo consulté con nadie. Te elegí porque no me vas a cuidar ni hacerme sentir cómodo”, comenzó diciendo, aclarando que había tomado ansiolíticos, ya que se habló mucho de sus gestos en el descargo que publicó en su cuenta de Instagram.

Con respecto a Lucas el Mammon dijo que "Lucas fue un vínculo amoroso, digo vínculo porque entiendo que hay una diferencia con la palabra relación", Y continuó: "En la denuncia que él hace, dice que me conoció cuando tenía 14 años, yo lo conocí cuando él tenía 16 años".

Al referirse a la denuncia, el humorista explicó que “Él presentó la denuncia en diciembre de 2020 cuando mi papá se estaba muriendo. Lo único que me enteré por Burlando es que había una denuncia. Yo le dije que nunca estuve con un chico a esa edad y me dijo que me encargue de mi padre en ese momento".

“¿Qué fue Lucas, qué significó para vos?”, consultó Rial y Mammon expresó: “Lucas fue para mí un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo porque quizás una cosa es una relación y otra es un vínculo. Tomo la palabra ‘vínculo’ como cuando vos te ves con una persona, pasa el tiempo, te volvés a ver. A veces, los vínculos son más fuertes. Por eso digo que fue lindo también. Hasta le compuse una canción. Fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida. Fue un vínculo fuerte y hermoso. Hoy, representa otra cosa”.

Con respecto al supuesto abuso sexual Mammón dijo: "El hecho no sucedió", señaló exaltado luego de que Rial mencionara la proscripción de su caso."Yo no quiero decir que el miente. Lo escuché decir que se le confunden los datos”, y remarcó que tuvo una relación con Lucas "hasta sus 25 o 26 años".

Al referirse a la finalización del vínculo con Lucas, Mammon indicó que "en el teléfono guardo todo, tengo mi historia de amor con él y hasta el último audio que me mandó en el 2019 cuando estaba en el Bailando. Un año antes de la denuncia me dice: '¿no me vas a contestar los mensajes? Yo no soy de esas personas que van a ir a la televisión a decir 'estuve con Jey Mammón'.”. En este sentido, el humorista remarcó que en el mensaje “Dice ‘estuve’ nunca dice me violas…, me abusas…ni nada de eso. Acto seguido me bloqueó y no le pude contestar", aseguró Mammon a la vez que reconoció que tuvo "miedo" por ese audio.

"Quiero que quede clarísimo, yo no violé ni drogé ni abusé de un pibe de 14 años. Las razones por las cuales él hizo esa denuncia falsa las desconozco, pero no voy a demandar porque entiendo su historia. Lo que no puedo entender es por qué me está causando este daño", subrayó Mammon.