La repulsiva cábala de Julieta y Romina en Gran Hermano

Son instancias decisivas en Gran Hermano 2022: durante la gala del último domingo, la "Tora" tuvo que abandonar la casa, que quedó con solo cinco habitantes. En la misma noche, Julieta fue la primera en ser beneficiada con el voto del público. En este contexto, la joven participante aprovechó para confesar una asquerosa cábala que la incluye a Romina, otra de las "hermanitas".

Luego de la gala, Julieta reveló que usó una prenda íntima que le dio suerte , pero con la particularidad que no le pertenece a ella: "fue la bombacha de Ro que me dio suerte”. La confesión causó la sorpresa de todos sus compañeros, salvo en la ex diputada del Frente de Todos: “Ah, sí, mi bombacha".

“Le di la bombacha mía porque (Julieta) se había olvidado de sacar bombachas. Quedate con esa. Ya está, te la doy”, aclaró Romina. Luego, le dio un beso a "Disney", dejando entrever esa especie de relación maternal que las une, en este caso, hasta en la ropa interior.