VIDEO: Lourdes de Bandana hizo una fuerte denuncia contra su hermana

La ex Bandana, Lourdes Fernández, quien hace un tiempo ya había denunciado a su ex pareja por violencia de género, volvió a denunciar en sus redes sociales ser víctima de violencia. Pero, esta vez, por parte de su hermana.

En noviembre del año pasado, la artista se había presentado ante la Justicia para denunciar a su ex novio por violencia de género y había manifestado que él la “denigraba como mujer”. Ahora, volvió a compartir con sus seguidores el difícil momento que atraviesa entre lágrimas: “soy alcohólica”.

"Volví al maltrato, nada es casualidad", escribió la cantante en su Instagram etiquetando a su hermana Anita Fernández. Claro que esTe mensaje no fue lo único.

"Esto es lo que me hace mi gente. Porque soy alcohólica y soy sufriente... y me están cuidando. Y cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano...", lanzó ya sin aguantar romper en llanto y sin entrar en detalles sobre lo sucedido, mientras se filmaba con su celular y mostraba que tenía lastimado tanto su cuello como sus manos. Lo más llamativo es que en ese posteo, la cantante etiquetó a su hermana, Anita Fernández, y la acusó de ser quien le generó esas heridas en su cuerpo.