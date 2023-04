Video: Escandalosa pelea entre Ricky Maravilla y su novia

La separación entre Ricky Maravilla y su expareja, la cantante Taky Natali, luego de 15 años de noviazgo sigue sumando polémica.

Este miércoles en el programa Socios del Espectáculo mostraron una feroz discusión, que terminó a los gritos y con acusaciones cruzadas, cuando ella fue a buscar sus cosas a la casa que compartían.

“Vine a buscar mis cosas. ¡Abrime la puerta!", fue el reclamo que Taky le hizo a Ricky, mientras estaba dentro del garaje limpiando su auto con un trapo amarillo. "No quiero hablar más. No quiero más problemas", fue la respuesta del músico.

Taky Natali, llegó a la casa del músico en un auto negro y lo subió a la vereda. "¿Venís a buscar las cosas?", le preguntó el periodista y ella respondió: "Hola, chicos, sí, voy a ver si tengo suerte, porque hace rato que me viene con cuentos".

La mujer se bajó de su auto enojada e inmediatamente lo increpó a Maravilla: Ella siguió amenazándolo: "Abrime la puerta porque ya sabés lo que va a pasar". "No quiero hablar más", respondió Ricky, mientras ella seguía reclamándole que la deje entrar a la casa.

"Te sienta bien el amarillo, ridículo", le dijo la cantante irónicamente a su exnovio por la campera que llevaba puesta, que combinaba el negro con ese color. "No quiero más problemas, no quiero más nada", expresó de manera determinante el artista, antes de entrar a su domicilio.

"Bueno, me llevo el auto, todo me voy a llevar... Abrime la puerta, imbécil", le insistió la rubia. Ricky ingresó al domicilio para evitar confrontar con su ex.

"No aguanto más, quiero entrar, es mi casa también", le exigió Taky. Después de unos minutos, el cantante le dio una valija, con ropa, disfraces que usaban en la intimidad y otras pertenencias de ella.

"Te puse todas las cosas que a mí no me gustan que tengas y todos tus juguetes", aseguró Ricky Maravilla, sin dar más detalles de lo que había dentro. Ella la abrió y empezó a revolver todo, para investigar cuál era su contenido.

"No quiero ser más tu Pancho, ni tu Chapulín, ni tu Hombre Araña, ni nada; yo soy una persona tradicional y no quiero saber más nada", finalizó Ricky.