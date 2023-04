Cacho Garay, complicado: “Me pegó embarazada” denunció su ex

Cacho Garay quedó con prisión domiciliaria después de que Verónica Macías, lo denunciara por violencia de género. Ahora Andrea Sabina, también exmujer del humorista y madre de Juan Francisco, uno de sus hijos, rompió el silencio y relató el calvario que vivió durante los años que convivieron.

En el piso de Intrusos, la mujer explicó que escuchar a Verónica y ver que los medios la acompañaron, la impulsó a hacer lo mismo. “Dije ‘este es mi momento de contar mi historia’”, expresó. "Tuve un vínculo de 11 años con él y sí viví hechos de violencia pero no en la intimidad, como le ocurrió a Verónica".

En Nosotros a la mañana, por El Trece, retomaron el diálogo con Juan Etchegoyen donde expresó: "Fue una persona que me ha dejado mal en un montón de lados, que ha dicho que estuve con él para vivir cómoda y otras cosas que no fueron ciertas, me ha cerrado puertas y nunca actué como mujer despechada. Quiero decir que apoyo a Verónica desde el lado humano y femenino. No fui testigo de lo que ella declaró, sólo puedo contar mi historia".

Andrea aseguró que a lo largo de su relación con el humorista vivió muchos episodios de golpes y que comenzaron después de que él iniciara con su carrera artística.

“La primera fue cuando estaba embarazada de mi hijo, Juan Francisco. Él nació en el 2003. Fue en Carlos Paz en su primera temporada. Tuvimos una discusión en el departamento donde alquilaba y hubo varios manoteos, pero no me hizo nada tremendo. De hecho me volví a Mendoza. (...) Hubo varios manoteos, me pegó embarazada”, recordó.